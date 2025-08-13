Leer fortalece el cerebro porque estimula áreas que mejoran la memoria, la concentración y el pensamiento crítico.

Cada lectura amplía el vocabulario y refuerza habilidades cognitivas que permiten interpretar y analizar con mayor precisión. Este hábito también alimenta la imaginación, ya que impulsa la creación de imágenes mentales mientras se procesan las palabras.

Además, leer puede ser una herramienta eficaz para la relajación, ayudando a reducir el estrés y promoviendo el bienestar mental en medio de las exigencias cotidianas.