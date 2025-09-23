Incorporar 20 minutos de lectura diaria genera cambios significativos en nuestro conocimiento y bienestar, según expertos en desarrollo cognitivo.

Esta práctica no solo mejora la concentración y expande el vocabulario, sino que también fortalece la memoria y desarrolla habilidades de pensamiento crítico al ejercitar constantemente el cerebro.

Más allá de sus beneficios intelectuales, la lectura funciona como una herramienta de relajación efectiva, especialmente cuando se realiza antes de dormir para desconectarse de las preocupaciones diarias y facilitar un descanso reparador.