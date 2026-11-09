Lechuga sube de precio en San Salvador: una unidad puede costar hasta $3

El precio de la lechuga registra un incremento en el Mercado Central de San Salvador, donde una unidad puede costar entre $1.50 y $3, dependiendo de su tamaño.

Los comerciantes señalan que el encarecimiento también se refleja en la compra por cajas, cuyo costo aumentó alrededor de $20.

Según los vendedores, una caja que anteriormente costaba entre $12 y $13 ahora alcanza los $33. Entre las razones que mencionan están la escasez del producto en Guatemala y el incremento de los gastos de transporte.

En contraste, los agromercados ofrecen dos unidades por $1, un precio entre 75 % y 80 % menor que el registrado en el Mercado Central.