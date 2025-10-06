A través de una publicación en redes sociales, LeBron James dejó entrever que podría retirarse del baloncesto profesional a sus 40 años, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

Bajo el hashtag «#LaSegundaDecisión», el jugador adelantó que el martes 7 de octubre dará a conocer una noticia importante que podría marcar el final de su carrera.

Aunque no confirmó si dejará las canchas de inmediato o al cierre de la temporada, su mensaje ha desatado múltiples reacciones en el mundo deportivo.