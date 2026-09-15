¿Le toca trabajar este 15 de septiembre? Conozca lo que establece la ley

Quienes trabajen este 15 de septiembre deberán recibir un pago doble por tratarse de un día de asueto. De acuerdo con el Código de Trabajo, el salario extraordinario contempla la remuneración ordinaria más un recargo del 100% para quienes presten sus servicios durante esta fecha.

Mientras algunos trabajadores prefieren aprovechar el día junto a sus familias, otros optan por laborar para obtener mayores ingresos ante el alto costo de la vida. En el sector educación, la compensación dependerá del acuerdo con el empleador, mientras que quienes participen en los actos cívicos recibirán un día de descanso compensatorio.

El artículo 192 del Código de Trabajo también establece que el cálculo de los recargos por horas extraordinarias debe realizarse con base en el salario extraordinario correspondiente.