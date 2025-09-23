LE SSERAFIM rindió un sentido homenaje a Selena Quintanilla con un cover de «Amor Prohibido» que desató la euforia de sus seguidores latinoamericanos. La publicación en YouTube, que supera las 800 mil visitas a pocos días de su lanzamiento, sirvió como un regalo previo a su concierto en la Ciudad de México.

Este gesto, que subraya la conexión global del K-Pop con otras culturas, ha motivado a los fans a solicitar su disponibilidad en todas las plataformas digitales.

El grupo, cuya trayectoria incluye un rápido debut en Billboard y una presentación en Coachella, consolida así su impacto internacional y su habilidad para sorprender con contenidos que trascienden fronteras musicales.