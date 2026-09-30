Lavarse las manos durante al menos 20 segundos previene enfermedades y protege la salud familiar

Lavarse las manos correctamente es uno de los hábitos más sencillos e importantes para proteger la salud y prevenir enfermedades. Las manos entran en contacto con superficies que pueden contener microorganismos capaces de provocar infecciones.

Es fundamental lavarlas con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer o preparar alimentos. También después de utilizar el baño, al regresar de la calle y después de toser o estornudar.

Se debe prestar atención a las palmas, el dorso, los espacios entre los dedos y debajo de las uñas. Cuando no haya acceso a agua y jabón, se puede usar un desinfectante con al menos 60% de alcohol si las manos no están visiblemente sucias.