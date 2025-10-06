Lavar la ropa entre semana se convierte en una estrategia clave para prolongar la vida de las prendas, ya que el sudor, el polvo y las bacterias acumulados desgastan prematuramente las fibras textiles.

Establecer días fijos como martes o jueves para tandas pequeñas evita que la tarea se transforme en una carga pesada, lo que además garantiza tener siempre opciones de vestuario disponibles sin estrés de último momento.

Esta organización, que incluye clasificar las prendas por colores y tipo de tela, puede complementarse con actividades placenteras como escuchar podcasts para convertir el lavado en un acto de autocuidado.