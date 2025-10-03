Lavar los termos diariamente es esencial para proteger la salud y garantizar su funcionalidad, puesto que estos recipientes acumulan bacterias y residuos que un simple enjuague no logra eliminar.

Cuando no se realiza una limpieza profunda con agua y jabón, los restos de café, jugos azucarados o leche deterioran el material interno y alteran el sabor de las bebidas, afectando tanto la experiencia de consumo como la durabilidad del producto.

Este hábito, que requiere solo unos minutos al día, no solo preserva las condiciones óptimas del termo sino que también representa un ahorro significativo al evitar reemplazos prematuras y costosos.