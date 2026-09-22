Las vacas pueden tener mejores amigas y la ciencia lo confirma

Las vacas no solo son animales sociales: también pueden establecer vínculos preferenciales con ciertos miembros de su grupo.

Diversos estudios sobre comportamiento bovino han observado que algunas pasan más tiempo junto a compañeras específicas.

Estos vínculos no son idénticos con todos los animales de la manada, sino que muestran preferencias claras por determinados individuos.

La separación de una compañera con la que existe una relación estrecha puede provocar cambios en el comportamiento y aumentar los signos de estrés. Los investigadores prefieren hablar de preferencias sociales o vínculos afiliativos, más que de amistad en términos humanos.

Estos hallazgos sugieren que la vida emocional del ganado es más compleja de lo que se pensaba tradicionalmente.