El oriente y norte del país siguen registrando grandes cantidades de lluvias, por lo tanto se convierten en zonas de riesgo de deslizamientos y derrumbes, sin embargo, no se descarta otro evento que siga provocando más precipitaciones en el país, además octubre podría despedirse con un frente frio.

En medio de la alerta también hay personas albergadas en el oriente del país y en la zona central, las emergencias que se han atendido en al menos cinco días fueron una treintena de árboles caídos, además del fallecimiento de una madre y su hijo.

Las actividades programadas como simulacros con motivo de la reducción de riesgo de desastres siguen vigentes.