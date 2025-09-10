En las tardes y las noches de los próximos días continuarán generándose más lluvias en territorio salvadoreño, de acuerdo a pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente.

Las últimas lluvias han generado afectaciones en la movilidad, inundaciones y rescates en ciertos sectores del país. Algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades son no cruzar los ríos cuando estos han aumentado su caudal.

A mediados de octubre se espera inicie la época de transición a la época seca.

El Ministerio de Medio Ambiente mantiene un monitoreo constante a través de las estaciones y radares sobre cualquier tipo de ocurrencia.