Las jirafas tienen 7 vértebras cervicales, igual que los humanos

A pesar de tener uno de los cuellos más largos del reino animal, las jirafas poseen exactamente 7 vértebras cervicales, la misma cantidad que los seres humanos. La diferencia está en el tamaño de cada hueso.

En una jirafa adulta, cada vértebra puede medir alrededor de 25 centímetros de largo, y su cuello puede superar los 2 metros de longitud.

Esta estructura les permite alcanzar las hojas de las copas de los árboles, especialmente las acacias.

Además, su sistema cardiovascular está adaptado para bombear sangre hasta la cabeza, que se encuentra varios metros sobre el corazón.

Una combinación de músculos, vasos sanguíneos y válvulas ayuda a controlar la presión cuando el animal baja o levanta rápidamente la cabeza.