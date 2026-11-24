Las tradicionales Bolas de Fuego de Nejapa llegaron por primera vez a las fiestas patronales de Apopa, donde decenas de habitantes y visitantes disfrutaron de esta representación cultural.

La actividad se desarrolló en el centro del distrito y reunió alrededor de 200 bolas de fuego que iluminaron la noche en medio de la emoción y el entusiasmo de los asistentes.

Ante la concentración de público, las autoridades organizaron un plan de contingencia con la participación de diferentes instituciones de primera respuesta y seguridad pública.

Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Fuerzas Armadas y otros equipos se mantuvieron preparados para atender cualquier emergencia durante la celebración.