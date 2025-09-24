El Ministerio de Trabajo presento el nuevo observatorio de accidentes laborales prevención 360 grados, una herramienta que no solo registrará los incidentes en los centros de trabajo, sino que también busca reducir sus cifras y fortalecer las medidas de prevención.

Con esta iniciativa se incluyen datos estadísticos, notificación de accidentes, comités de seguridad ocupacional, peritos especializados, empresas asesoras, además de programas de formación y capacitación para los diferentes sectores productivos.

El observatorio también recoge información detallada como el género, el departamento y la edad de las personas accidentadas, así como la actividad económica de las empresas y las principales ocupaciones donde ocurren los percances.

Los indicadores presentados muestran que los tipos de lesiones más frecuentes son los traumatismos superficiales con un 30.5% y otras heridas con un 19%.

En cuanto a los accidentes según actividad económica, las industrias manufactureras ocupan el primer lugar con un 28%, seguidas de las actividades inmobiliarias y empresariales con un 15.3%, de acuerdo con el informe.

El observatorio de accidentes de trabajo registra entre 2013 y 2025 un total de 129,271 percances laborales. San Salvador es el departamento con más casos, con un 48.5%, seguido por La Libertad y Santa Ana. La plataforma estará disponible a través de un código QR, lo que facilitará su acceso tanto para la población salvadoreña como para organismos internacionales.