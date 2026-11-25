Así serán asesorados con inteligencia artificial los interesados en invertir en El Salvador, se trata de NIX 2.0, una plataforma digital que integra información del área metropolitana de San Salvador sobre las características del territorio. Entre sus funciones, permite analizar el entorno de una propiedad o parcela, identificar oportunidades de inversión y conocer sus posibles limitaciones.

NIX ya supera los 7,000 usuarios y registra 2,000 millones de dólares en intenciones de inversión, a partir de las consultas realizadas en la plataforma.

El sector privado también destaca el potencial de esta herramienta. El presidente de la Cámara de la Construcción señala que ya la utilizan para evaluar y analizar nuevos proyectos.

La aplicación web busca facilitar el acceso a información mediante agentes de inteligencia artificial especializados en temas normativos, cambio climático, condiciones socioeconómicas y movilidad, desde 2024, la OPAMSS ha gestionado inversiones por 7,898 millones de dólares y generado 1,000 millones de dólares en impuestos.