En lo que va del año se registran más de 2,900 accidentes de motociclistas un 20% más si se compara con 2024, las principales causas siguen siendo distracción del conductor, invadir el carril y la excesiva velocidad. Para reducir las cifras Teletón junto a aliados presentaron la campaña “Vos no sos el superhombre”.

Esta campaña busca generar conciencia de prevenir accidentes que puedan provocar una discapacidad. Como parte de las actividades de lanzamiento y se desarrolló el rally de seguridad vial.

Los participantes recibieron formación practica de prevención de accidentes, técnicas de frenado de emergencias, mantenimiento de motocicletas, además de un curso por parte de Cruz Roja sobre primeros auxilios en incidentes viales.