Lanzan campaña de Mochilas Rotarias

Útiles escolares para 1,000 estudiantes serán distribuidas por el Club Rotario, es la iniciativa anual que esta institución brinda a hijos de familia de escasos recursos.

Maritza Saravia, trabaja en la guardería Mi Lugar Seguro en Zaragoza, La Libertad, sostiene que la mochila rotaria es una ayuda no solo para el aprendizaje sino también para la economía de los hogares.

Si desea que su comunidad forme parte de los beneficiados de este proyecto puede comunicarse a través de redes sociales con el Club Rotario San Salvador Cuscatlán y exponer su caso.