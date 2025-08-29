La Fundación Teletón El Salvador dio inicio a su nueva edición, denominada creemos en lo extraordinario, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2025.

La organización destacó que la meta de recaudación para este año es de 1,154,507 dólares.

Todos los fondos recibidos serán utilizados en terapias para los salvadoreños que los necesitan. Además, se anunció que el salvadoreño Almory, un joven exponente de la música urbana, será el responsable de interpretar el himno oficial de la campaña.

La Fundación Teletón se dedica a asistir a las personas con discapacidad física en El Salvador, ofreciendo programas de rehabilitación integral dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan limitaciones motrices y alteraciones del sistema neuromusculoesquelético.