Los lagos rosados representan uno de los fenómenos naturales más fascinantes del planeta, con tonalidades que van desde el rosa pastel hasta el fucsia intenso.

Este efecto cromático se produce por la presencia de microalgas como la Dunaliella salina, que generan pigmentos rojizos bajo condiciones de alta salinidad y sol intenso.

Lagos como el Hillier en Australia y Las Coloradas en México demuestran esta maravilla, cuyo color cambia según la hora del día y la estación. Estos ecosistemas únicos albergan organismos especializados, convirtiéndose en laboratorios naturales para estudios científicos.