Lago de Suchitlán reduce su nivel de agua y afecta pesca y ganadería por sequía

El lago de Suchitlán, el cuerpo de agua dulce más grande de El Salvador, presenta niveles muy por debajo de su promedio debido a la sequía, lo que ha afectado gravemente la pesca y la ganadería en la zona de Suchitoto.

Pescadores de la zona señalaron que el lago no ha alcanzado los niveles que solía tener en septiembre y octubre.

Un ganadero reportó gastos diarios de $15 para mantener su ganado por la falta de pasto en las orillas.

La reserva de agua superficial enfrenta los embates del fenómeno de El Niño.