Lady Gaga habría recurrido a gestante subrogada para tener a su hija

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija, según información publicada por TMZ, que tuvo acceso al certificado de nacimiento.

La bebé nació el 9 de junio de 2026 a las 11:19 PM hora de Los Ángeles y fue identificada con el nombre completo deRose Bean Polansky.

La noticia llega días después de que se difundieran las primeras imágenes de la cantante junto a su bebé, fotografías que fueron difundidas por Page Six y que se hicieron virales.

La pareja, conformada por Lady Gaga y Michael Polansky todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso, y durante meses consiguieron mantener en reserva la llegada de su hija.

En ese momento se desconocía si Gaga había estado embarazada o si la pareja había recurrido a una alternativa para tener a su hija, pero los medios estadounidenses lograron confirmar que utilizaron una madre subrogada.