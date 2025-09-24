Esta laca en spray se presenta como la solución ideal para lograr el ‘clean look’ tan demandado, gracias a su formato práctico y precio accesible.

A diferencia de las gominas tradicionales, que suelen dejar antiestéticos residuos blancos en el cabello, este producto ofrece una fijación invisible y natural.

Su textura líquida inicial se transforma al secarse, proporcionando una sujeción que mantiene el peinado intacto durante horas sin resultar pesada. Perfecto para viajes por su tamaño reducido, se convierte en un imprescindible beauty.