Laboratorios Suizos recomienda productos clave para el botiquín de vacaciones

El licenciado Juan Gilberto Ramírez, de Laboratorios Suizos, recomendó incluir en el botiquín de viaje productos básicos para atender molestias comunes durante las vacaciones y prevenir problemas de salud.

Entre sus sugerencias figuran un medicamento para aliviar malestares digestivos, un repelente natural a base de citronela, protector solar, un tratamiento antiparasitario para después del viaje, alcohol en gel para la higiene de manos, un producto para el cuidado bucal, una crema para aliviar molestias musculares y opciones para prevenir o tratar infecciones por hongos, especialmente en zonas cálidas y húmedas.

El especialista recordó que, ante cualquier duda sobre el uso de medicamentos o tratamientos, lo más recomendable es consultar a un médico o farmacéutico.