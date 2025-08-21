Las fuertes lluvias inundaron la colonia La Ponderosa en el Departamento de La Unión, obligando la evacuación de ocho personas que habitaban en la zona baja para evitar una tragedia mayor.

Rescatistas de Cruz Roja Salvadoreña y Protección Civil Municipal realizaron el operativo con agua hasta la cintura, utilizando una camilla para evacuar a una adulta mayor de su vivienda anegada.

Paralelamente, las autoridades reportaron el fallecimiento de un adulto mayor en Santa Rosa de Lima, cuya causa preliminar se investiga como una falla cardiorrespiratoria asociada a la emergencia.