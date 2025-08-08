Los árboles pueden comunicarse entre sí gracias a una red subterránea de hongos llamada micorriza, que conecta sus raíces como una auténtica «internet natural».

Esta red, bautizada como «Wood Wide Web», permite el intercambio de nutrientes, agua e incluso señales químicas cuando un árbol es atacado por plagas.

Investigaciones demuestran que especies distintas cooperan a través de este sistema, desafiando la idea de que compiten solo por recursos. Además, algunos estudios sugieren que los árboles pueden «recordar» interacciones previas, ajustando su comportamiento en futuros intercambios.