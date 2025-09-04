La selección de El Salvador realizó el reconocimiento del estadio Cementos Progreso, conocido como La Pedrera, de cara al partido frente a Guatemala, que marcará el inicio de la última fase de la Eliminatoria CONCACAF hacia el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. La práctica se llevó a cabo sobre césped sintético y con la presencia de todos los jugadores convocados.

Durante la jornada, el entrenador Hernán Darío Gómez y el futbolista Henry Romero ofrecieron declaraciones sobre la preparación del equipo y la posible alineación titular. La Selecta busca iniciar con buen ritmo y aprovechar la localía en este compromiso crucial.