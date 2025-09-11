La selección salvadoreña de fútbol disputará sus partidos de eliminatorias ante Guatemala y Panamá en el Estadio Cuscatlán, según confirmó el presidente Jamil Bukele mediante un comunicado en redes sociales.

La decisión se tomó luego de que el concierto de Guns N’ Roses, previsto para octubre, fuera trasladado al Estadio Jorge «Mágico» González, lo que despejó el calendario deportivo en el coloso de Monserrat.

Con esta medida, la Federación busca garantizar un escenario con mayor capacidad y tradición, lo que fortalece la expectativa de los aficionados rumbo al Mundial.