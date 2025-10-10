Pese a la intensa lluvia, la selección de El Salvador realizó su última práctica a puerta cerrada en el complejo de la FESFUT, afinando detalles para el duelo ante Panamá. Hernán Darío Gómez pidió carácter y personalidad a sus jugadores para afrontar el compromiso.

El técnico destacó el proceso de recambio que vive la Selecta y confió en que sus futbolistas estén a la altura del desafío. Jefferson Valladares añadió que jugar ante rivales de nivel ayuda al crecimiento del grupo y reafirmó el deseo del plantel de ganar con el apoyo de su afición.