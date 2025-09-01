La selección salvadoreña de fútbol partió esta mañana rumbo a Guatemala para iniciar las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo, dirigido por Hernán Darío Gómez, completó su última sesión de entrenamiento en el Complejo Deportivo de la FESFUT.

Durante el fin de semana, los jugadores se ejercitaron en el Estadio Las Delicias, adaptándose al terreno sintético del Estadio Cementos Progreso, donde se disputará su primer partido ante Guatemala. El cuerpo técnico afinó detalles técnicos y tácticos para el debut.