La satanización del azúcar 

Pensar que el azúcar es el único culpable de desarrollar diabetes, es uno de los mitos más comunes, si bien esta enfermedad se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, su aparición está relacionada con diversos factores.

Y a estas condiciones se suman otros hábitos que pueden afectar nuestra salud, el sedentarismo, la falta de actividad física y el estrés también están relacionados con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas, entre ellas, la diabetes.

Pero, ¿significa esto que debemos eliminar por completo el azúcar de nuestra alimentación? Los especialistas explican que no todas las fuentes de azúcar son iguales, y que existe una diferencia entre los azúcares añadidos y los que se encuentran naturalmente en alimentos como las frutas.

Tener un buen control en la cantidad y la calidad de los alimentos que se consumen pueden influir en la salud. Por eso, especialistas señalan que más de centrarse en el azúcar, se debe prestar atención tanto a los hábitos alimenticios como el estilo de vida que se lleva.