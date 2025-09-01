La Fundación de Psicología para una Vida y Mente Sana reporta que la salud mental ha cobrado relevancia en los últimos cinco años en El Salvador, atendiendo a más de 250 personas este año, entre adultos y adolescentes. Los principales casos están relacionados con depresión, ansiedad, estrés y violencia intrafamiliar, además de problemáticas en mujeres separadas y personas retornadas que buscan adaptarse nuevamente al país.

La organización subraya que aún existen retos, sobre todo en comunidades rurales con poco acceso a servicios psicológicos. Funcisam reconoció la labor de la Red Salvadoreña de Medios como aliada en la difusión de estos temas, al contribuir a eliminar tabúes y acercar la atención psicológica a la población.