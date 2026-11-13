En pausa discución de modernización de jornada laboral

Transporte, y jornadas extendidas con más carga laboral serían algunos de los cuestionamientos que han hecho sectores sociales a empresarios y gobierno sobre la jornada laboral semanal. Uno de los actores y voceros dentro de la mesa de negociación Jorge Arriaza confirmó que hay una pausa en la discusión.

Estas dudas salen a la luz a pesar de varias reuniones del Consejo Superior del Trabajo, donde hace unas semanas había un aparente consenso.

Incluso Arriaza reconoce lo delicado que es tratar ese tema y dejó entrever que los empresarios no lo aprobarían si no implica un beneficio para los trabajadores.

Se preveía que la propuesta fuera entregada en noviembre. El proceso de consultas concluyó la primera semana de octubre.