El renovado Parque Natural La Puerta del Diablo en Panchimalco ha sido reinaugurado con infraestructura de primer nivel, incluyendo un espectacular mirador de cristal de 38 metros que se ha convertido en su principal atracción.

Este espacio, que se eleva a 1,131 metros sobre el nivel del mar, ofrece ahora áreas de picnic y artesanías para complementar la experiencia del visitante.

A pesar de su modernización, el lugar mantiene intacta su esencia natural y la poderosa leyenda que cuenta cómo una fuerza demoníaca creó esta grieta entre dos peñascos volcánicos.