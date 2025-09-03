La prevención es la base de una vida sana, ya que acudir al médico con regularidad permite detectar a tiempo enfermedades que podrían complicarse si se ignoran.

Aunque muchas personas solo buscan atención cuando sienten dolor, especialistas advierten que las revisiones periódicas son esenciales porque ayudan a controlar la evolución de la salud.

Incluso una visita mensual, que puede parecer excesiva para algunos, ofrece la ventaja de anticipar problemas y garantiza un monitoreo adecuado que mejora la calidad de vida.