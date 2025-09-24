El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó oficialmente a la pandilla Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global.

Esta decisión, implica que el gobierno estadounidense intensificará las acciones para desmantelar las operaciones de narcotráfico y sicariato de dicha organización.

La medida se fundamenta en que la pandilla, una de las más grandes del hemisferio, ha perpetrado cientos de crímenes que afectan la estabilidad de naciones centroamericanas como El Salvador, Guatemala y Honduras.