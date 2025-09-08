La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que la calidad del aire y el cambio climático forman un círculo vicioso que amenaza gravemente la salud global, los ecosistemas y la economía.

Su último boletín detalla que los incendios forestales sin precedentes registrados en 2024, como los de la Amazonía y Canadá, han liberado masivas cantidades de carbono negro, agravando considerablemente el problema.

Frente a esta emergencia, que también acelera el deshielo y genera lluvias ácidas, la OMM insiste en fortalecer la vigilancia y implementar estrategias que protejan simultáneamente el medio ambiente y a la población.