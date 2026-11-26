Las Fuentes Beethoven, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, ya lucen su decoración navideña. El espacio cuenta con un árbol iluminado y otras estructuras decorativas que reciben a familias y visitantes interesados en disfrutar de las luces, tomarse fotografías y compartir un momento durante las noches.

Algunos de los salvadoreños que llegaron al lugar expresaron su agrado por la decoración de este año y destacaron que pueden recorrer estos espacios junto a sus hijos.

También señalaron que el ambiente de seguridad que perciben actualmente les permite salir con sus familias hasta altas horas de la noche, a diferencia de años anteriores.