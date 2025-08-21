La migraña es más que un dolor de cabeza, pues se trata de una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en el mundo y constituye la primera causa de discapacidad en mujeres jóvenes.

Aunque suele confundirse con una cefalea común, presenta características específicas como dolor pulsátil, hemicraneal e intolerancia a la luz o sonidos.

Los especialistas destacan que su origen es hereditario, lo cual implica que la prevención y el diagnóstico temprano resultan esenciales para reducir el impacto en la calidad de vida.