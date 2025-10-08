La comunidad El Jute, en el puerto de La Libertad, enfrenta una amenaza inminente de inundaciones que mantiene en vilo a más de un centenar de familias.

La situación se agrava por una zanja de aguas negras colapsada, que impone una barrera crítica para una evacuación segura en caso de emergencia.

Mientras el país registra un 49% de las lluvias previstas para octubre en solo una semana, los habitantes, incluyendo al menos 20 menores, realizan guardias nocturnas y levantan barreras con lo que encuentran para proteger sus enseres de la creciente, que ya arrastra troncos y láminas.