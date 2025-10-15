Las intensas lluvias registradas en La Libertad provocaron la crecida del río, generando el riesgo inminente de inundaciones en comunidades vulnerables como Río Mar.

Ante esta amenaza recurrente, los habitantes evacuaron preventivamente sus viviendas y subieron sus enseres a los techos para salvaguardar sus pertenencias.

Aunque el caudal se normalizó horas después, los residentes, entre los que se encuentran adultos mayores y niños, exigen a las autoridades elevar el muro de contención actual, el cual consideran insuficiente para contener las crecidas que enfrentan cada temporada.