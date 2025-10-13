La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) acerca sus trámites a más de 900 familias del cantón El Zonte, en La Libertad Costa, mediante su primera jornada móvil.

Esta iniciativa, que busca facilitar la legalización del servicio de agua, permite a los residentes entregar su documentación de forma ágil sin viajar a las oficinas centrales.

Dado que el acceso a los servicios públicos es una necesidad primordial, la autónoma confirmó que pronto replicará este proyecto en otros caseríos y comunidades, acercando todos sus trámites a la gente.