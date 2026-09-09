La Independencia de Centroamérica tardó seis días en llegar a San Salvador en 1821

En 1821, la noticia de la firma del acta de Independencia de Centroamérica, ocurrida en Guatemala el 15 de septiembre, demoró seis días en llegar a San Salvador, donde fue recibida y jurada el 21 de ese mes.

En aquella época no existían teléfonos, radio, televisión ni redes sociales, por lo que la información viajaba mediante documentos, cartas y mensajeros a caballo.

Una vez que el mensaje llegaba, debía comunicarse primero a las autoridades y luego al resto de la población.

La espera de una noticia importante podía extenderse por horas o incluso días, dependiendo de las distancias.

Durante esta semana cívica, el contraste con la inmediatez actual invita a reflexionar sobre cómo seis días podían separar a una ciudad de un acontecimiento histórico determinante.