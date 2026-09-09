La Independencia de Centroamérica tardó seis días en llegar a San Salvador en 1821

El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre, pero la noticia no se conoció en la capital salvadoreña hasta el 21.

En 1821, la noticia de la firma del acta de Independencia de Centroamérica, ocurrida en Guatemala el 15 de septiembre, demoró seis días en llegar a San Salvador, donde fue recibida y jurada el 21 de ese mes. 

En aquella época no existían teléfonos, radio, televisión ni redes sociales, por lo que la información viajaba mediante documentos, cartas y mensajeros a caballo.

Una vez que el mensaje llegaba, debía comunicarse primero a las autoridades y luego al resto de la población.

La espera de una noticia importante podía extenderse por horas o incluso días, dependiendo de las distancias.

Durante esta semana cívica, el contraste con la inmediatez actual invita a reflexionar sobre cómo seis días podían separar a una ciudad de un acontecimiento histórico determinante.