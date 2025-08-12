«La Hora de la Desaparición» (título original Weapons) se convirtió en el mayor estreno de terror original de 2025 al recaudar USD 70 millones globales en su primer fin de semana (8-10 de agosto), incluyendo USD 42.5 millones en EE.UU. y Canadá, donde se proyectó en 3,202 salas16.

El éxito superó a Freakier Friday (USD 29 millones) y consolidó a Warner Bros. como líder taquillero, con siete películas en el #1 este año9. Dirigida por Zach Cregger (Barbarian), la cinta explora la desaparición masiva de 17 niños en un pueblo, combinando terror psicológico, gore y humor negro.

Su presupuesto (USD 38 millones) y recepción crítica (95% en Rotten Tomatoes) la perfilan como un hito del género, especialmente en agosto, mes tradicional para estrenos audaces16.