La historia de Timbiriche llegará a la pantalla con una serie inspirada en sus inicios

La historia de Timbiriche llegará próximamente a la pantalla y ya genera expectativa entre sus seguidores.

ViX presentó un primer vistazo de la producción inspirada en los inicios de la agrupación mexicana que marcó a una generación durante los años 80.

Tras conocerse las primeras imágenes y parte del elenco, los fans comenzaron a comparar a los actores con los integrantes originales, lo que generó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre cómo será representada la historia.

ViX no ha revelado la fecha exacta de estreno, pero la producción promete llevar al público a los inicios de uno de los grupos más recordados del pop mexicano.