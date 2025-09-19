La hipertensión es conocida como el mal silencioso porque avanza sin síntomas visibles, mientras daña órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro.

Según médicos, este mal aumenta con la obesidad, la diabetes y el sedentarismo, lo que refleja la importancia de mantener hábitos saludables.

Aunque muchos creen que el estrés ocasional no afecta, su acumulación puede disparar la presión arterial. Realizar chequeos periódicos resulta clave, ya que un diagnóstico temprano puede prevenir consecuencias irreversibles.