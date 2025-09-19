Se realizo la segunda graduación en lo que va de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, estudiantes becados de la empresa Inversiones Energéticas se graduaron de los diplomados de marketing digital y administración de negocios, quienes por 6 meses los cursaron de manera virtual.

Una de las personas que se gradúo fue Ámbar sostiene que gracias a ese diplomado pudo terminar un proyecto.

La Escuela de Comunicaciones RSM ubicada en las instalaciones del Edificio Bicentenario, ofrece cursos libres y diplomados para estudiantes que quieren especializarse en el mundo de las comunicaciones y las redes sociales.