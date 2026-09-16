La ciencia explica por qué se eriza la piel al escuchar el himno nacional o vivir emociones fuertes

La piel de gallina al escuchar el himno nacional o vivir una emoción intensa responde al mecanismo de la piloerección, un reflejo involuntario con origen evolutivo que comparten los seres humanos y otros animales.
Por debajo de los pelitos existe un músculo conocido como piloerector que se contrae ante una emoción fuerte, lo que hace que los poros se vean más visibles y da el aspecto de piel de gallina.
En los animales, este mecanismo busca dar una apariencia más grande para amedrentar a otros cuando están en peligro.
El cerebro libera un mensajero llamado noradrenalina que desencadena esta respuesta, así como altas cantidades de dopamina.
Las vías que transmiten una emoción y la sensación de frío son compartidas, por lo que el cerebro no distingue entre ambas y produce la misma reacción.