La cantautora mexicana Patricia Giovanna Cantú Velasco, conocida artísticamente como Paty Cantú, nació un 25 de noviembre de 1983 en Guadalajara, México. Este año la artista celebra su cumpleaños número 43.
Paty Cantú alcanzó popularidad como integrante del dúo musical Lú junto a Mario Sandoval. En 2008 inició su carrera como solista y desarrolló un estilo propio dentro del pop latino.
Conquistó al público con canciones como «Déjame ir», «Afortunadamente no eres tú», «Goma de mascar» y «Corazón bipolar».
A lo largo de su trayectoria ha destacado por su talento para componer e interpretar. La artista ha conectado con distintas generaciones de seguidores y dejó su huella en la música latinoamericana.