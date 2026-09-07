La campana de la Merced en San Salvador convocó al pueblo durante el movimiento de 1811

La campana de la Iglesia de la Merced en San Salvador es recordada como el símbolo que el sacerdote José Matías Delgado hizo sonar el 5 de noviembre de 1811 para convocar al pueblo durante el movimiento independentista en la ciudad.

En una época sin redes sociales, teléfonos ni internet, las campanas cumplían la función de transmitir mensajes a la población, ya fuera para anunciar emergencias, celebraciones o llamados a la acción.

El repique de la campana de la Merced quedó asociado a uno de los primeros movimientos que cuestionaron el poder colonial en San Salvador.

La tradición ha transmitido este episodio durante generaciones como parte de la memoria histórica salvadoreña.

Sin embargo, algunos historiadores han debatido sobre determinados detalles de lo ocurrido en noviembre de 1811.

Más de dos siglos después, su historia sigue siendo recordada durante las celebraciones patrias como símbolo de unión, participación y deseo de libertad.